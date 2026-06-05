В Уфе питбайк подростка отправили на спецстоянку

В Уфе сотрудники ГАИ остановили несовершеннолетнего за рулем мототранспорта. Инцидент произошел 4 июня на проспекте Салавата Юлаева.

За рулем питбайка находился 16-летний подросток. По данным ГАИ, у него не было соответствующего обучения и документов на управление мототранспортом.

В присутствии отца несовершеннолетнего отстранили от управления. Питбайк отправили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там решат вопрос о привлечении законных представителей к ответственности и постановке семьи на профилактический учет.