В Уфе питбайк подростка отправили на спецстоянку

В Уфе сотрудники ГАИ остановили несовершеннолетнего за рулем мототранспорта. Инцидент произошел 4 июня на проспекте Салавата Юлаева.
За рулем питбайка находился 16-летний подросток. По данным ГАИ, у него не было соответствующего обучения и документов на управление мототранспортом.
В присутствии отца несовершеннолетнего отстранили от управления. Питбайк отправили на спецстоянку.
Материалы в отношении родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там решат вопрос о привлечении законных представителей к ответственности и постановке семьи на профилактический учет.
Фото: ГАИ Уфы.