В Башкирии ветеран СВО развивает хозяйство благодаря господдержке

Ветераны боевых действий, вернувшиеся с СВО, открывают своё дело. В этом им помогают региональные власти и муниципалитеты. Действуют сразу несколько программ, которые позволяют бойцам реализовать свой потенциал в разных сферах.

До начала спецоперации Максим Абдрахманов работал железнодорожником. Прокладывал новые ж/д пути для газовой компании. Во время частичной мобилизации был направлен в Запорожскую область. Там же получил тяжелые ранения после артобстрела. Больше года провёл в госпиталях и, пройдя курс реабилитации, вернулся на малую родину. Чтобы больше не оставлять жену и маленькую дочку, вместо вахты выбрал работу на себя. Стал животноводом. Помогла адресная социальная помощь на основании соцконтракта.

Сейчас хозяйство расширяется, поголовье увеличивается, а работа на себя приносит удовольствие. Поэтому и усталости практически нет, говорит сельчанин. Тем более, что главные помощники всегда рядом. Пятилетняя Надежда помогает не только с телятами, но и присматривает за цыплятами. С птенцами у нее особые, дружеские отношения.

Чтобы обеспечить стадо кормами, Максим купил трактор, косилку. Мечтает накопить на пресс-подборщик, который необходим при заготовке сена. Взял в аренду несколько гектаров земли и планирует расширить любимое дело. Но и о своих сослуживцах он не забывает. Вместо с односельчанами помогает собирать гумпомощь по заявкам земляков.

В Башкортостане действует многоуровневая система поддержки участников спецоперации и членов их семей, которая охватывает почти все сферы жизни. Бойцам помогают с трудоустройством, реабилитацией, диспансеризацией. Также среди региональных мер – единовременные выплаты, адресная социальная помощь, субсидии на газификацию дома, ежемесячные доплаты к пенсии и другие. Обо всём подробнее можно узнать в филиалах фонда «Защитники Отечества», которые открыты во всех городах и районах республики.

Бойцы подтверждают: региональные меры поддержки действительно работают. И особенно благодарят за то, что пристальное внимание уделяется родным и близким военнослужащих, пока они сами находятся «за ленточкой». Если дома всё хорошо, то уже ничто не отвлекает от выполнения боевых задач.