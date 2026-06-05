Год назад перестало биться сердце председателя Башкирского союза ветеранов боевых действий. В государственном концертном зале «Башкортостан» собрались родные, близкие и боевые товарищи. Тимерьян Ражапов прошел три вооруженных конфликта – в Афганистане, на Северном Кавказе и спецоперацию.

В зоне СВО получил множество ранений, от которых позже скончался. По воспоминаниям близких, он всегда был человеком инициативным и одновременно скромным. О тяготах службы рассказывал мало.

Последние 10 лет жизни Тимерьян Ражапов посвятил помощи Донбассу. С 2015 года организовывал и сопровождал гуманитарные грузы. За это время в Луганской Народной Республике он приобрел множество друзей. К слову, Тимерьян Ражапов был инициатором установки мемориального комплекса «Высота бессмертия» на месте гибели генерала Минигали Шаймуратова. Часто посещал школу в Петровском, которая носит имя легендарного комдива. В учебном заведении сейчас установлен памятный стенд в память о Тимерьяне Ражапове.