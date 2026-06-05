На площадке визит-центра «Тура-хан» прошел детский гастрономический фестиваль. Участниками мероприятия стали восемь команд из разных районов республики. Они презентовали блюда по семейному рецепту, продемонстрировав национальный колорит башкирского, татарского, русского, чувашского, казахского, узбекского и немецкого народов. Гостями мероприятия стали также жители Америки.