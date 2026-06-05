В Башкирии рассказали о добровольце с позывным «Меркурий»

На торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, заместителю командира взвода и командиру минометного расчета с позывным «Меркурий» вручили Благодарственное письмо главы администрации Благоварского района.
Сейчас боец находится на боевом задании на Харьковском направлении. Одним из значимых этапов его службы стал Волчанск – один из самых горячих участков фронта, где его расчет выполнял задачи. Как пишут «Благоварские вести», тогда в подразделении «Меркурия» удалось избежать потерь.
До службы в батальоне имени Салавата Юлаева в составе Росгвардии доброволец прошел через отряд «Барс». Сослуживцы называют его «вестником удачи» – за скорость реакции, выдержку и профессиональную работу расчета.
Особое место в жизни бойца занимает память о деде жены – участнике Великой Отечественной войны Попове Георгии Степановиче. По словам «Меркурия», именно пример фронтовиков помогает ему выдерживать тяжелые моменты службы.
Также доброволец награжден медалью генерала Шаймуратова.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Благоварские вести».