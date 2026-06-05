Житель Башкирии спрятал тело приятеля в холодильнике

В Салавате задержали 35-летнего жителя Мелеузовского района, подозреваемого в убийстве. Тело погибшего ранее нашли в морозильной камере недалеко от садового товарищества на берегу реки Белой.

По данным МВД по РБ, личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 67-летний уроженец Мелеузовского района. Эксперты обнаружили на теле множественные тяжелые травмы. Установлено, что смерть наступила несколько месяцев назад.

В декабре прошлого года подозреваемый распивал спиртные напитки с погибшим и еще одним знакомым в квартире в Салавате. Между мужчинами произошел конфликт. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары по разным частям тела, в том числе музыкальной колонкой. После случившегося он лег спать, а утром понял, что пострадавший не подает признаков жизни.

По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вместе с приятелем приобрел корпус от холодильника у знакомого, занимавшегося скупкой металла. Тело спрятали в железном ящике, дверцу прикрутили металлическими пластинами, после чего заказали грузовую «Газель» и вывезли холодильник к реке в садах на окраине города.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый арестован.