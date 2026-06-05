Более 400 тысяч жителей Башкортостана прошли диспансеризацию за первый квартал 2026. Напомним, это возможно благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В отличие от профессиональных медицинских осмотров, диспансеризация оценивает состояние здоровья в целом и проводится по собственной инициативе.

Чтобы пройти диспансеризацию, можно рассчитывать на освобождение от работы с сохранением зарплаты. Для участников специальной военной операции и их семей предусмотрен отдельный день. Для маломобильных жителей республики и отдаленных районов предусмотрено прохождение первого этапа диспансеризации на фельдшерско-акушерских пунктах. А также по поручению главы республики в Башкортостане работают современные мобильные медицинские комплексы – «Поезда здоровья».