В Башкирии в этом году диспансеризацию прошли более 400 тыс. жителей

Более 400 тысяч жителей Башкортостана прошли диспансеризацию за первый квартал 2026. Напомним, это возможно благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В отличие от профессиональных медицинских осмотров, диспансеризация оценивает состояние здоровья в целом и проводится по собственной инициативе.

Прохожу ежегодно диспансеризацию и берегу своё здоровье. После общения с врачами отношение к здоровью изменилось.

Гульчачак Бадаева, пациент

Чтобы пройти диспансеризацию, можно рассчитывать на освобождение от работы с сохранением зарплаты. Для участников специальной военной операции и их семей предусмотрен отдельный день. Для маломобильных жителей республики и отдаленных районов предусмотрено прохождение первого этапа диспансеризации на фельдшерско-акушерских пунктах. А также по поручению главы республики в Башкортостане работают современные мобильные медицинские комплексы – «Поезда здоровья».

В 2025 году стартовал проект «Здоровая и продолжительная жизнь», целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 71 года, к 2036 году – до 81 года.

Гульфия Парамонова, заведующая центром здоровья городской больницы №18
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