Студенты БашГАУ помогают вовлекать в оборот бесхозные земли

К работе по вовлечению в оборот бесхозных земель в Башкортостане привлекают студентов. Заниматься этим учащиеся Башкирского государственного аграрного университета будут во время летней практики.

Согласно поручению министра сельского хозяйства страны, вуз совместно с филиалом Росагрохимслужбы участвует в программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и мелеоративного комплекса России.