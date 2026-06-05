В преддверии дня эпоса «Урал-батыр» в культурном центре «Атайсал» состоялся показ одноимённого музыкального спектакля на русском жестовом языке. Спектакль автора Амалии Хакимовой в постановке режиссера Альфиры Загидуллиной стал сценическим воплощением старинных преданий о борьбе добра и зла.

Проект реализован в рамках «Инклюзивной творческой лаборатории для инвалидов по слуху «Твой Театр» при грантовой поддержке Росмолодёжи. Легендарную историю, дополняя и усиливая друг друга, рассказали как слышащие актеры, так и с нарушением слуха. Это сделало спектакль и наследие башкирской культуры более доступным для многих зрителей.