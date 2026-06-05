Башкортостан вновь занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме в рамках презентации Агентства стратегических инициатив. Данные составлялись на основе опроса более полумиллиона предпринимателей.
Рейтинг учитывает 88 различных показателей, которые отражают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Башкортостан удерживает место в тройке лидеров третий год подряд. Комментируя результаты рейтинга, Радий Хабиров подчеркнул важность развития экономики для выполнения главной задачи – защиты Родины.
Как говорят эксперты, в столь непростых экономических условиях удерживаться на вершине рейтинга – задача особенно сложная. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно движется вверх. Только в прошлом году общий объём инвестиций в экономику региона увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет, инвестпоток в регион вырос на 76%.