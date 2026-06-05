Мы в Башкортостане однажды задумались: когда-то придёт время, с СВО вернутся наши парни. И они зададут нам вопрос: «Мы воевали, защищали страну, а вы что делали?». А мы, глядя им в глаза, ответим: «Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги». Иными словами, мы делали всё, чтобы им помочь. Помочь нашей стране. А это тесно связано с тем, что мы сегодня обсуждаем. Это экономика, основу которой, конечно, составляет наш бизнес. В этих непростых условиях он, наверное, является главной опорой фронта. И поэтому мы у себя в Башкортостане договорились, что именно в это время, именно сейчас все до единого, все жители республики живут и работают с одной целью – всё для победы!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан