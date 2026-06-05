Башкирия заняла третью строчку в Нацрейтинге состояния инвестклимата

Башкортостан вновь занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме в рамках презентации Агентства стратегических инициатив. Данные составлялись на основе опроса более полумиллиона предпринимателей.

Рейтинг учитывает 88 различных показателей, которые отражают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Башкортостан удерживает место в тройке лидеров третий год подряд. Комментируя результаты рейтинга, Радий Хабиров подчеркнул важность развития экономики для выполнения главной задачи – защиты Родины.

Мы в Башкортостане однажды задумались: когда-то придёт время, с СВО вернутся наши парни. И они зададут нам вопрос: «Мы воевали, защищали страну, а вы что делали?». А мы, глядя им в глаза, ответим: «Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги». Иными словами, мы делали всё, чтобы им помочь. Помочь нашей стране. А это тесно связано с тем, что мы сегодня обсуждаем. Это экономика, основу которой, конечно, составляет наш бизнес. В этих непростых условиях он, наверное, является главной опорой фронта. И поэтому мы у себя в Башкортостане договорились, что именно в это время, именно сейчас все до единого, все жители республики живут и работают с одной целью – всё для победы!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как говорят эксперты, в столь непростых экономических условиях удерживаться на вершине рейтинга – задача особенно сложная. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно движется вверх. Только в прошлом году общий объём инвестиций в экономику региона увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет, инвестпоток в регион вырос на 76%.

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