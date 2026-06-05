Владимир Путин отметил Башкортостан как одного из лидеров Национального рейтинга инвестклимата. Республика третий год подряд удерживает почётное третье место. Об этом было объявлено в рамках Петербургского международного экономического форума. Причём в этом году республика стала одним из лидеров в категории «Защита бизнеса». Третий день выдался не менее насыщенным, чем предыдущий.
Презентация Национального инвестрейтинга – одно из самых ожидаемых событий Питерского форума. Башкортостан – снова в тройке лидеров. Но главное достижение этого года даже не место, а то, что регион вошёл в число лидеров по направлению «Защита бизнеса». В этой категории республика показала лучший результат.
Высокие позиции Башкортостана отметил и Президент страны в ходе пленарной сессии. По словам Владимира Путина, устойчивое развитие страны зависит не только от крупных центров, но и от регионов, и их способности привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производства.
Для сравнения, восемь лет назад Башкортостан был на 23-й позиции рейтинга. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно движется вперёд. Только в прошлом году общий объём инвестиций увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет – инвестпоток в регион вырос на 76%.
Но рейтингом третий день форума не ограничился. Башкортостан и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки семьи и народосбережения. Как отметила Светлана Чупшева, Башкортостан – один из тех регионов, который демонстрирует хорошие показатели в социальной сфере. Впервые средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам. Власти создают условия для снижения смертности от болезней, ДТП, модернизируют ФАПы и поликлиники.
На полях форума активно развивается и межрегиональное взаимодействие. Башкортостан и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве: от экономики и инноваций до экологии и ЖКХ. В частности, стороны планируют создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, налаживать взаимные поставки продукции и заниматься импортозамещением.
Тем временем стенд Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме стал одним из самых популярных. Его посетили несколько тысяч человек, в том числе Президент Абхазии Бадра Гунба, представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Индии и Танзании. Было много медийных лиц. Все ставят башкирскую презентацию в ряд лучших на ПМЭФ – и по яркости выражения, и по смысловой загруженности.
А вот конкретику по цифрам и контрактам подведут чуть позже. Сейчас идёт подсчёт суммарного объёма договорённостей. В прошлом году Башкортостан подписал соглашений на сумму порядка 100 млрд рублей. И, как намекали в правительстве, планку на 2026 год снижать не намерены.