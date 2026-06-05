Владимир Путин поздравил Башкирию как одного из лидеров Нацрейтинга инвестклимата

Владимир Путин отметил Башкортостан как одного из лидеров Национального рейтинга инвестклимата. Республика третий год подряд удерживает почётное третье место. Об этом было объявлено в рамках Петербургского международного экономического форума. Причём в этом году республика стала одним из лидеров в категории «Защита бизнеса». Третий день выдался не менее насыщенным, чем предыдущий.

Презентация Национального инвестрейтинга – одно из самых ожидаемых событий Питерского форума. Башкортостан – снова в тройке лидеров. Но главное достижение этого года даже не место, а то, что регион вошёл в число лидеров по направлению «Защита бизнеса». В этой категории республика показала лучший результат.

Мы в Башкортостане однажды задумались: когда-то придёт время, с СВО вернутся наши парни. И они зададут нам вопрос: «Мы воевали, защищали страну, а вы что делали?». А мы, глядя им в глаза, ответим: «Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги». Иными словами, мы делали всё, чтобы им помочь. Помочь нашей стране. А это тесно связано с тем, что мы сегодня обсуждаем. Это экономика, основу которой, конечно, составляет наш бизнес. В этих непростых условиях он, наверное, является главной опорой фронта. И поэтому мы у себя в Башкортостане договорились, что именно в это время, именно сейчас все до единого, все жители республики живут и работают с одной целью – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высокие позиции Башкортостана отметил и Президент страны в ходе пленарной сессии. По словам Владимира Путина, устойчивое развитие страны зависит не только от крупных центров, но и от регионов, и их способности привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производства.

По традиции, на полях форума подводятся итоги и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Для сравнения, восемь лет назад Башкортостан был на 23-й позиции рейтинга. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно движется вперёд. Только в прошлом году общий объём инвестиций увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет – инвестпоток в регион вырос на 76%.

Стабильность – признак мастерства, и руководство Республики Башкортостан, судя по всему, этим мастерством владеет в полной степени. Надо сказать, что руководство республики делает очень много для того, чтобы удерживать должную высоту инвестиционной привлекательности, выполняет массу полезных проектов. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

Но рейтингом третий день форума не ограничился. Башкортостан и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки семьи и народосбережения. Как отметила Светлана Чупшева, Башкортостан – один из тех регионов, который демонстрирует хорошие показатели в социальной сфере. Впервые средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам. Власти создают условия для снижения смертности от болезней, ДТП, модернизируют ФАПы и поликлиники.

Республика Башкортостан – это всегда пример эффективной, слаженной работы. Мы очень много практик Республики Башкортостан представляем на «Смартеку», чтобы другие субъекты Российской Федерации могли пользоваться готовыми решениями. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

На полях форума активно развивается и межрегиональное взаимодействие. Башкортостан и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве: от экономики и инноваций до экологии и ЖКХ. В частности, стороны планируют создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, налаживать взаимные поставки продукции и заниматься импортозамещением.

Тем временем стенд Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме стал одним из самых популярных. Его посетили несколько тысяч человек, в том числе Президент Абхазии Бадра Гунба, представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Индии и Танзании. Было много медийных лиц. Все ставят башкирскую презентацию в ряд лучших на ПМЭФ – и по яркости выражения, и по смысловой загруженности.

Думаю, мы неплохо представили здесь Башкортостан. Одна из ключевых задач участия на форуме – это презентация возможностей региона, предложений, инвестпроектов. Такую задачу мы, на мой взгляд, выполнили. Во время подготовки мы наметили достаточно обширный перечень переговоров, потому что здесь очень удобно встречаться с крупными компаниями, руководителями регионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан