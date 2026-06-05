«Работаем, чтобы не было стыдно»: история Героя России Дениса Чернавина из Уфы

Герой России, военный лётчик Денис Чернавин снова в родной Уфе. На этот раз он оценивает преображение города с новой, земной перспективы. Так, прогулялся по улице Зорге, где ему представили масштабные планы по обновлению сквера. Для человека, который привык видеть страну с высоты птичьего полёта, особенно важно, как меняется земля, на которой он вырос.

От площадки во дворе до скверов и памятников – мелочей в преображении республики нет. Важней всего – порядок в доме, а дом – это не только крыша над головой.

Большую часть своей сознательной жизни, ещё до службы в армии, до училища, прожил в Уфе. Я с удовольствием приезжаю сюда, здесь мои самые родные, самые близкие люди живут, я планирую жить в Уфе, это моя родина. Денис Чернавин, Герой России

Именно поэтому Денис Чернавин принимает активное участие в жизни родного города и республики. Право жить свободно Герой России отстаивал и на спецоперации.

В числе лучших он был ещё со школьной скамьи. Денис Чернавин – первый из выпускников, который окончил с золотой медалью. Было это в 1995 году, но его до сих пор помнят учителя.

Всю жизнь он придерживался такого девиза: «Кем бы ты ни стал, всегда делай лучше всех». Юлия Малышева, директор школы №128 г. Уфы

Вертолётное училище будущий Герой России также закончил на отлично, с красным дипломом. По мнению учителей, секрет успеха не только в характере, но и в образцовой семье: мама – школьный завуч, отец – кадровый военный штурман.

В детстве говорил, хочу стать десантником, но как-то что-то вильнуло. В старших классах увлёкся парашютным спортом, это увлечение переросло в авиацию, а дальше – в военную авиацию. Денис Чернавин, Герой России

Только за один вылет уничтожили сразу пять единиц зарубежной техники. Дальше колонну добивала уже следующая группа, которая пришла вертолётчиками на смену. Это лишь один из боевых вылетов. Всего же их в послужном списке сотни. Но о своих подвигах Герой России рассказывать не любит. Больше говорит о сослуживцах.

Я думаю, что все те ребята, что отстаивают родину, они все там герои. Ребята, которые выполняли задачи рядом со мной, они также проявляли мужество. Мне дали Звезду Героя, я ношу за всех за них, для меня самое главное – ответственность. Денис Чернавин, Герой России

Ответственность за себя, за поступки, за сослуживцев, за страну – вот, что позволяет смело смотреть в будущее и уверенно идти по жизни. И это же он советует молодым людям, перед которыми открыты все дороги.

Когда встречаемся, обязательно желаю им этого, чтобы они нашли себя, где можно приложить свои способности, таланты, и свою энергию, и, конечно, оставаться честным. В коллективе на СВО у нас был девиз: «Работаем, чтобы не было стыдно». Денис Чернавин, Герой России