Герой России, военный лётчик Денис Чернавин снова в родной Уфе. На этот раз он оценивает преображение города с новой, земной перспективы. Так, прогулялся по улице Зорге, где ему представили масштабные планы по обновлению сквера. Для человека, который привык видеть страну с высоты птичьего полёта, особенно важно, как меняется земля, на которой он вырос.
От площадки во дворе до скверов и памятников – мелочей в преображении республики нет. Важней всего – порядок в доме, а дом – это не только крыша над головой.
Именно поэтому Денис Чернавин принимает активное участие в жизни родного города и республики. Право жить свободно Герой России отстаивал и на спецоперации.
В числе лучших он был ещё со школьной скамьи. Денис Чернавин – первый из выпускников, который окончил с золотой медалью. Было это в 1995 году, но его до сих пор помнят учителя.
Вертолётное училище будущий Герой России также закончил на отлично, с красным дипломом. По мнению учителей, секрет успеха не только в характере, но и в образцовой семье: мама – школьный завуч, отец – кадровый военный штурман.
Только за один вылет уничтожили сразу пять единиц зарубежной техники. Дальше колонну добивала уже следующая группа, которая пришла вертолётчиками на смену. Это лишь один из боевых вылетов. Всего же их в послужном списке сотни. Но о своих подвигах Герой России рассказывать не любит. Больше говорит о сослуживцах.
Ответственность за себя, за поступки, за сослуживцев, за страну – вот, что позволяет смело смотреть в будущее и уверенно идти по жизни. И это же он советует молодым людям, перед которыми открыты все дороги.
И этим всё сказано.