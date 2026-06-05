В Башкирии выявили самые дорогие специальности для обучения в вузах

Почти 400 тысяч рублей за год. В Башкортостане выявили самые дорогие специальности в вузах для обучения на коммерческой основе на первом курсе. Примерно такую цену предлагают в Уфимском институте искусств, чтобы стать звукорежиссёром, а также в Башкирском медицинском университете для будущих стоматологов. В чём причина высокой стоимости и на какие профессии придётся хорошо раскошелиться абитуриентам и их родителям?

Уже чуть ли не с закрытыми глазами Урал Халиков регулирует звук, чтобы очередной выпуск новостей прошёл успешно. В профессии уже 33 года. Образование звукорежиссёра получал в Санкт-Петербурге, чтобы теоретические знания применять на практике.

Самое главное обучение – это обучение здесь непосредственно. Профессия действительно востребована: взять районы – это дворцы культуры, в кинопроизводстве, различных продакшнах, на телевидении и радио. Урал Халиков, главный звукорежиссёр АО ТРК «Башкортостан»

Профессии звукорежиссёра учат и в Уфимском институте искусств – пять лет в очной форме. Специальность находится на стыке технических и гуманитарных наук. Нужно уметь не только хорошо разбираться в технике, но и знать базовую нотную грамоту, понимать музыкальные жанры, читать партитуры.

Это, на самом деле, специальность, которая охватывает много моментов, очень много тонкостей, поэтому нужно учиться всю жизнь. Арина Бикулова, старший преподаватель по музыкальной звукорежиссуре Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова

В вузе выделено всего два бюджетных места. Только стоимость одного года достигает почти 400 тыс. рублей. Это самая высокая цена обучения в регионе. Конкурс есть и на платные места.

Ценовой порог у нас устанавливает учредитель, и, соответственно, мы ориентируемся на эти цифры. Наши абитуриенты должны обладать набором знаний, чтобы прийти и поступить. Это, соответственно, музыкальная грамотность, а если её нет, то поступают на подготовительное отделение. Ильмар Альмухаметов, и.о. ректор Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова

Вместо реального пациента – пока манекен. Самира Валитова учится платно на стоматолога. В год выходит 360 тысяч рублей. Помогают родители, которые тоже из мира медицины.

Я пишу, связанные с данной тематикой, и будущие исследования планирую проводить в этой сфере. Мама является врачом-цитологом, сестра учится на педиатрии, и, глядя на них, я заинтересовалась медицинской сферой. Самира Валитова, студент Башкирского государственного медицинского университета

Правда, в этом году для первокурсников стоимость вырастет почти до 395 тысяч рублей. По причине инфляции цены на обучение с каждым годом меняются, отмечают представители вуза.

Что касается стоматологии, то здесь потребность в кадрах в медицинских организациях государственной системы здравоохранения достаточно небольшая. И долгое время нам выделялось около 25 бюджетных мест ежегодно, но вот уже второй год количество бюджетных мест составляет около 50. Остальные места у нас коммерческие, потому что выпускники пойдут работать в коммерческую медицину. Вероника Изосимова, проректор по учебной работе Башкирского государственного медицинского университета

Далее по рейтингу цен идут специальности, связанные с дизайном, искусством костюма и стиля в нефтяном университете – это 330 тысяч рублей в год. Замыкают пятёрку направление «Геофизического метода исследования скважин» в Уфимском университете науки и технологий, а также «Геодезия», «Землеустройство и кадастры» в аграрном. Как отмечают эксперты, сейчас на рынке труда региона востребованы рабочие профессии.

Сварщик, токарь, швея, веб-программист, специалисты по работе с искусственным интеллектом, веб-дизайнеры, разработчики. Альбина Морозова, начальник отдела профессионального обучения и профориентации Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан