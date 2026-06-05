Почти 400 тысяч рублей за год. В Башкортостане выявили самые дорогие специальности в вузах для обучения на коммерческой основе на первом курсе. Примерно такую цену предлагают в Уфимском институте искусств, чтобы стать звукорежиссёром, а также в Башкирском медицинском университете для будущих стоматологов. В чём причина высокой стоимости и на какие профессии придётся хорошо раскошелиться абитуриентам и их родителям?
Уже чуть ли не с закрытыми глазами Урал Халиков регулирует звук, чтобы очередной выпуск новостей прошёл успешно. В профессии уже 33 года. Образование звукорежиссёра получал в Санкт-Петербурге, чтобы теоретические знания применять на практике.
Профессии звукорежиссёра учат и в Уфимском институте искусств – пять лет в очной форме. Специальность находится на стыке технических и гуманитарных наук. Нужно уметь не только хорошо разбираться в технике, но и знать базовую нотную грамоту, понимать музыкальные жанры, читать партитуры.
В вузе выделено всего два бюджетных места. Только стоимость одного года достигает почти 400 тыс. рублей. Это самая высокая цена обучения в регионе. Конкурс есть и на платные места.
Вместо реального пациента – пока манекен. Самира Валитова учится платно на стоматолога. В год выходит 360 тысяч рублей. Помогают родители, которые тоже из мира медицины.
Правда, в этом году для первокурсников стоимость вырастет почти до 395 тысяч рублей. По причине инфляции цены на обучение с каждым годом меняются, отмечают представители вуза.
Далее по рейтингу цен идут специальности, связанные с дизайном, искусством костюма и стиля в нефтяном университете – это 330 тысяч рублей в год. Замыкают пятёрку направление «Геофизического метода исследования скважин» в Уфимском университете науки и технологий, а также «Геодезия», «Землеустройство и кадастры» в аграрном. Как отмечают эксперты, сейчас на рынке труда региона востребованы рабочие профессии.
Любой житель республики может пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры». Для этого необходимо подать заявку на портале «Работа России». Программ более 100. Главное – желание развиваться и не стоять на месте, независимо от уровня образования.