В Уфе НИИ глазных болезней отмечает 100-летие

На протяжении века помогают пациентам взглянуть на мир иначе. Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней отмечает своё 100-летие. Сегодня в Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое большому юбилею. Почётными гостями стали ведущие офтальмологи из зарубежных стран, в том числе Китая, Индии, Мексики, Германии и Франции. А в первой половине дня в рамках международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад» была организована «Живая хирургия».

На операционном столе – 70-летний пациент. Мужчине при помощи ультразвука удаляют мутный хрусталик глаза. Взамен вживляется искусственная оптическая линза. Она позволяет пациенту смотреть не только вдаль, но и хорошо видеть на средней и близкой дистанции.

Такая операция длится примерно 10 минут, после чего около одного часа восстановление в палате, и пациент может идти домой, говорит офтальмохирург из Москвы. Сегодня он с коллегами из других столичных клиник показал мастер-класс участникам международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».

Наблюдать за действиями врачей можно было и в онлайн-формате. Все операции транслировались в интернете. Это особенная конференция, посвящённая 100-летию со дня образования Уфимского НИИ глазных болезней.

Ежегодно в стенах Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней проводится порядка 40 тысяч операций. Помимо этого, работает поликлиническая служба. В общей сложности медицинская помощь оказывается более чем 76 тысячам пациентов.

Не только жители республики, но и пациенты из других регионов России едут в Башкортостан за квалифицированной помощью. Опыт наших врачей и высокая оснащённость оборудованием делают Уфимский институт глазных болезней одним из лидеров в мировой офтальмологии.

То, что достигли в Уфимском НИИ глазных болезней за сто лет, – это несравнимые успехи. Мы тоже хотим перенимать ваш опыт. Уфимские врачи сильны во всех направлениях офтальмологии. Арулмоджи Варман, медицинский директор глазной клиники /Индия/