В Уфе Театр кукол после долгого перерыва возвращает на сцену «Индийскую легенду»

Уфимский театр кукол после долгого перерыва возвращает на сцену «Индийскую легенду». Это спектакль с богатой историей, одна из визитных карточек труппы. Сейчас актёры восстанавливают хореографию, а куклы проходят реставрацию. О том, как идёт подготовка, – в нашем сюжете.

Репетиция идёт полным ходом. Актёры вспоминают каждое движение – пластика спектакля требует ювелирной точности. «Индийская легенда» не выходила на сцену более 10 лет, и теперь труппа собирает историю заново, буквально по ниточкам.

Это не просто сказка. Спектакль основан на древнем индийском эпосе. На сцене оживают раджи, принцессы, боги и мифические звери. У каждой куклы – свой характер, своя пластика. Всего в постановке задействовано более 30 персонажей, и всех их актёр ведёт вручную, создавая полную иллюзию жизни.

Впервые «Индийскую легенду» поставил в 1987 году Павел Мельниченко. Выдающийся режиссёр, благодаря которому Башкирский театр кукол стал единственным в России обладателем индийской премии Джавахарлала Неру. Сегодня за возвращение легенды на сцену отвечает его ученица Ольга Шарафутдинова. В юности она сама выходила на подмостки в этом спектакле. И теперь, спустя десятилетия, уже как режиссёр, бережно восстанавливает каждую сцену, каждое движение, переданное когда-то её мастером.

Прежде чем выйти на сцену, куклы прошли долгий путь реставрации. Механизмы износились, краска местами облупилась. Последний раз капитальное восстановление персонажей проводили в 2017 году – тогда была проделана серьёзная работа: от гаек до костюмов.

Главный герой здесь Рама. Эта кукла когда-то вывезла Уфимский театр на настоящие гастроли в Индию, за тысячи километров, чтобы показать индийцам их же легенду. И публика в Мумбаи и Дели встретила постановку овациями: никто не ожидал, что русские артисты смогут настолько тонко прочувствовать чужую культуру.