В Уфе Театр кукол после долгого перерыва возвращает на сцену «Индийскую легенду»

Уфимский театр кукол после долгого перерыва возвращает на сцену «Индийскую легенду». Это спектакль с богатой историей, одна из визитных карточек труппы. Сейчас актёры восстанавливают хореографию, а куклы проходят реставрацию. О том, как идёт подготовка, – в нашем сюжете.

Репетиция идёт полным ходом. Актёры вспоминают каждое движение – пластика спектакля требует ювелирной точности. «Индийская легенда» не выходила на сцену более 10 лет, и теперь труппа собирает историю заново, буквально по ниточкам.

Это не просто сказка. Спектакль основан на древнем индийском эпосе. На сцене оживают раджи, принцессы, боги и мифические звери. У каждой куклы – свой характер, своя пластика. Всего в постановке задействовано более 30 персонажей, и всех их актёр ведёт вручную, создавая полную иллюзию жизни.

Впервые «Индийскую легенду» поставил в 1987 году Павел Мельниченко. Выдающийся режиссёр, благодаря которому Башкирский театр кукол стал единственным в России обладателем индийской премии Джавахарлала Неру. Сегодня за возвращение легенды на сцену отвечает его ученица Ольга Шарафутдинова. В юности она сама выходила на подмостки в этом спектакле. И теперь, спустя десятилетия, уже как режиссёр, бережно восстанавливает каждую сцену, каждое движение, переданное когда-то её мастером.

Фото №1 - В Уфе Театр кукол после долгого перерыва возвращает на сцену «Индийскую легенду»

Прежде чем выйти на сцену, куклы прошли долгий путь реставрации. Механизмы износились, краска местами облупилась. Последний раз капитальное восстановление персонажей проводили в 2017 году – тогда была проделана серьёзная работа: от гаек до костюмов.

Главный герой здесь Рама. Эта кукла когда-то вывезла Уфимский театр на настоящие гастроли в Индию, за тысячи километров, чтобы показать индийцам их же легенду. И публика в Мумбаи и Дели встретила постановку овациями: никто не ожидал, что русские артисты смогут настолько тонко прочувствовать чужую культуру.

Публика, знакомая с сюжетом с детства, была поражена точностью передачи колорита, а каждый показ собирал аншлаги. Увидеть воскрешённую «Индийскую легенду» можно будет 15 июня на закрытом предпоказе, а с сентября спектакль официально войдёт в репертуар.

Башбат
Нет наркотикам
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ