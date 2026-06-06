В 20 районах Башкирии проходят сабантуи

Сегодня, 6 июня, праздник плуга состоится сразу в 20 районах Башкирии. Это подтверждает указ главы республики.

Сабантуи проходят в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах.

Жителям и гостям региона напомнили, что в дни проведения сабантуев в районах действует запрет на продажу алкоголя.