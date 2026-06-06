В двух районах Башкирии в воде нашли тела

Сегодня, 6 июня, спасатели Башкирии извлекли из воды два тела. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Бирском районе два друга поехали на рыбалку на «Шевроле Нива». В темноте водитель не заметил склон и допустил падение в воду. Один из мужчин выбрался. Тело второго нашли в транспортном средстве через несколько часов.

В Аскинском районе был найден мужчина, который пропал три дня назад по пути в магазин. Водолазы осмотрели три озера. Тело пропавшего было найдено на глубине около 5 м.