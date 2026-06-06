На ПМЭФ состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина

Накануне на ПМЭФ состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент задал ясный, реалистичный и вдохновляющий образ развития России, в том числе экономики, с опорой на технологизацию, квалифицированные кадры и развитие регионов. Главным союзником государства в улучшении качества жизни в субъектах страны Путин видит российских предпринимателей, поддержка которых будет всеобъемлющей, сказал глава государства.

В этом контексте показательно то, что Башкортостан, который также упомянул Президент, признан лидером в защите бизнеса в рамках Национального инвестиционного рейтинга. Глава государства отметил, что ближайшее время станет периодом развития собственных ИИ-технологий и цифровых платформ. Пристальное внимание этому уже уделяется в республике, где появился профильный вице-премьер.

При этом Башкортостан активно развивает внешнеэкономические связи. Тут под стать тезис Президента, предлагающего сочетать суверенитет с открытостью России к сотрудничеству со всем миром. Некоторые заявления в ходе пленарной части были встречены аплодисментами, например, предложение не снижать порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения.