В Башкирии отмечается День русского языка

Сегодня по всему миру отмечают День русского языка. Дата праздника была выбрана неспроста: именно 6 июня родился основоположник современного литературного языка Александр Пушкин. Более 250 миллионов человек по всему миру говорят на русском. Язык – это не просто средство общения, а память, культура и связь поколений. Как Башкортостан чтит великий и могучий – в нашем сюжете.

А ещё Лукоморье, золотая цепь и учёный кот: они знакомы каждому ещё с детства. Для малышей произведения Пушкина – часто первая встреча с поэзией, которая остаётся с ними на всю жизнь.

Для самых маленьких любителей сказок в детсадах проходят тематические недели: воспитатели знакомят ребят с творчеством великого поэта, учат стихи, играют и приобщают их к культуре, ведь язык – это не только слово.

И именно Александр Пушкин совершил настоящую реформу, объединив тяжеловесный «книжный» язык с живой народной, разговорной речью и фольклором. Ко Дню русского языка в Нацмузее республики даже подготовили спецпрограмму с тифлокомментированием.

Именно грамотная речь помогает людям с нарушениями зрения воссоздавать образы и лучше понимать окружающий мир. В музее уже появились четыре тактильные станции, оснащённые аудиогидами.

А ещё с непростым, великим и могучим языком знакомятся те, кто оказался в России совсем недавно. Уже с подготовительного курса иностранные студенты медуниверситета начинают применять свои знания на практике. Будущие медики рассказали, что нашли индийские мотивы в строках поэта, а ещё поделились особенностями восприятия на арабский лад.