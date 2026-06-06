В Уфе проверили ход капремонта школ

В Уфе проверили, как продвигается капремонт школ по федеральной программе. В 2026 году в башкирской столице модернизируют рекордное количество общеобразовательных учреждений – 16. В большинстве из них работы начались в январе, завершить их должны к августу, чтобы 1 сентября ученики сели за парты в обновлённых классах. Успевают ли подрядчики и как идут работы – в нашем сюжете.

Проверку хода ремонта начинают не с класса и не с фасада школы. Первым делом – прилегающая территория. Важно организовать комфортные и безопасные подходы, дорожки и места для отдыха, а уже потом – здание. Здесь обновят входную группу, фасад и помещения. В школе №129 учится почти тысяча детей, которые смогут оценить результаты работ осенью.

Планировка здания нестандартна и во многом уникальна. Это не просто самая большая школа в районе. Здесь даже есть собственный бассейн для начальных классов. Он также нуждается в реконструкции, но уже по отдельному финансированию.

В администрации района рассказали, что вопрос с финансированием решаемый. Источники понятны. При благоприятном раскладе уже к 1 сентября бассейн также планируют обновить. На сегодня капремонт школы завершён наполовину. Подрядчики уверяют, что успеют сделать всё в установленные сроки.

В этом году в Орджоникидзевском районе впервые одновременно ремонтируют сразу пять общеобразовательных учреждений в рамках федеральной программы. До неузнаваемости меняется и школа №109. Здание построили в 1960-х, а капремонт здесь проводят впервые. Представители администрации и руководство школы регулярно знакомятся с ходом работ, при этом вносятся предложения и замечания.