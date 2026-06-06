Из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции отправился 179-й по счёту гуманитарный конвой. По поручению главы республики Радия Хабирова адресная помощь доставляется военнослужащим-уроженцам Башкортостана, выполняющим боевые задачи.

В составе колонны: 21 автомобиль, включая пять бронированных «Уралов», гусеничный транспортёр, генераторы и бензопилы, свыше 50 кубометров пиломатериалов, мобильная баня, маскировочные сети, инструменты и автозапчасти. Кроме того, бойцам передают средства личной гигиены и медикаменты, более пяти тонн питьевой воды, термобельё, предметы первой необходимости, а также адресные посылки от их родных.