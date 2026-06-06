В Давлеканово швейное предприятие изготавливает 500 изделий в сутки по гособоронзаказу

500 изделий в сутки: такой объем выполняет швейное предприятие в Давлеканово по гособоронзаказу. Подсумки, чехлы, разгрузки – мастера могут отшить любой предмет военной амуниции. Раскрой привозят из другого региона, а башкирские мастерицы создают уже конечный продукт.

Элементы сшиваются в мгновение ока, причем с ювелирной точностью. На каждую деталь будущей амуниции наносится разметка. По ней игла и выводит шов. Каждая швея отвечает за отдельный элемент. Процесс доведен до автоматизма.

В трех цехах работают 140 сотрудников. Задача – выполнить заказ Минобороны. Брак недопустим, поэтому швеи стараются сделать всё так, чтобы потом не перешивать. В конце каждое изделие ждет оценка качества. Проверяется каждый элемент и шов, и только после этого наносится штамп.

Раскрой привозят из Челябинской области, а в Давлеканово собирается готовый продукт. Плащи, разгрузки, сбросы, подсумки – с 2022 года мастера освоили изготовление разной амуниции. Сейчас производятся чехлы для автоматов и магазинов.