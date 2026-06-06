В Уфимском районе прошёл сабантуй

В 20 районах Башкортостана сегодня прошли сабантуи. Это праздник плуга, когда аграрии подводят итоги весенне-полевых работ. В Уфимском районе тружеников села и передовиков в этом году чествовали в селе Алексеевка.

Почётные грамоты, благодарности и другие награды за самоотверженный труд и преданность делу: на сцене районного дворца культуры в Алексеевке передовики сельхозпроизводства. Весенне-полевые работы позади, пора подводить итоги.

Наращивают объёмы производства, обновляют парк сельхозмашин, выводят свою продукцию на экспорт. Уфимский район из года в год укрепляет позиции серьёзного игрока на агропромышленной арене. Яровой сев этом году здесь провели на площади 26 тысяч гектаров.

Впервые площадкой для проведения сабантуя в Уфимском районе было выбрано село Алексеевка. Традиционный праздник плуга сменил локацию в целях безопасности, но это никак не повлияло на праздничное настроение гуляющих.