В Уфе завершилось первенство России по самбо

В Уфе завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет. В столице Башкортостана собрались лучшие спортсмены страны в своем возрасте – это более 800 самбистов. Турнир для многих стал первым серьёзным испытанием на всероссийском уровне.

Схватки спортсменов в этом возрасте отличает обилие эмоций. На ковре почти в каждом поединке разворачивались настоящие драмы. Среди спортсменов этого возраста ещё не формируется сборная России, но за выступлениями ребят внимательно следят опытные наставники. Для тренерского штаба национальной команды – это предварительный просмотр наиболее ярких представителей своего поколения. Уже скоро им предстоит защищать честь страны на международных соревнованиях.

Прекрасный Дворец борьбы. Сразу бросается в глаза архитектура. Он, безусловно, отличается от современных спортивных объектов. Есть такая отсылка в античность. Прекрасные скульптуры перед входом в это учреждение.

Андрей Буланцов, тренер сборной России по самбо среди кадетов

Соревнования очень хорошие. Для детей, для опыта, чтобы познать, что такое самбо. Шикарные соревнования, мы о таких могли только мечтать в своё время.

Эдуард Кургинян, заслуженный мастер спорта по самбо
Башбат
Нет наркотикам
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ