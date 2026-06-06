В Уфе завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет. В столице Башкортостана собрались лучшие спортсмены страны в своем возрасте – это более 800 самбистов. Турнир для многих стал первым серьёзным испытанием на всероссийском уровне.

Схватки спортсменов в этом возрасте отличает обилие эмоций. На ковре почти в каждом поединке разворачивались настоящие драмы. Среди спортсменов этого возраста ещё не формируется сборная России, но за выступлениями ребят внимательно следят опытные наставники. Для тренерского штаба национальной команды – это предварительный просмотр наиболее ярких представителей своего поколения. Уже скоро им предстоит защищать честь страны на международных соревнованиях.