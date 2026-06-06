20 ребят из Луганской Народной Республики приехали на уже традиционные сборы по шахматам. На этот раз выезд состоялся в Туймазинском районе, на базу отдыха у озера Кандрыкуль. Вместе с шахматистами из ЛНР на сборы приехали и юные спортсмены Башкортостана.
30 досок, сеанс одновременной игры. Роберт Ямилов по традиции противостоит юным соперникам. Международный мастер держит оборону, но с каждым годом приходится всё сложнее.
И растёт она в том числе благодаря этим сборам. Они проходят ежегодно в июне по инициативе Федерации шахмат республики. В это время в Башкортостан приезжают ребята из Луганска. Вместе с местными шахматистами набирается порядка 100 человек. Расписана каждая минута, на сборах – спортивный режим.
Случается дождливая погода, но в арсенале у вожатых и тренеров есть план «Б» – настольные игры и викторины.
Однако главное богатство этих сборов не в учебниках, а в общении. За считанные дни ребята не только сдружились, но и начали осваивать местный колорит.
За пару дней ребята уже преодолели языковой барьер.
Случились и бытовые приключения, без которых не обходится ни один лагерь.
К счастью, это едва ли не единственная проблема. В остальном – лагерь напоминает большую дружную семью. Причём гости из Луганской Народной Республики уже знают уровень сборов и организации отдыха, поэтому проходят отбор, чтобы приехать в Башкортостан.
Между тем ребята совсем скоро смогут проверить, как усвоили знания. В воскресенье, 7 июня, состоится турнир в Нефтекамске. А потом сборы снова продолжатся новыми партиями.