В Туймазинском районе проходят сборы для шахматистов из ЛНР

20 ребят из Луганской Народной Республики приехали на уже традиционные сборы по шахматам. На этот раз выезд состоялся в Туймазинском районе, на базу отдыха у озера Кандрыкуль. Вместе с шахматистами из ЛНР на сборы приехали и юные спортсмены Башкортостана.

30 досок, сеанс одновременной игры. Роберт Ямилов по традиции противостоит юным соперникам. Международный мастер держит оборону, но с каждым годом приходится всё сложнее.

Ребята с ЛНР были постарше, приезжали, меня обыграли, так что конкуренция очень серьёзная. Роберт Ямилов, международный мастер по шахматам

И растёт она в том числе благодаря этим сборам. Они проходят ежегодно в июне по инициативе Федерации шахмат республики. В это время в Башкортостан приезжают ребята из Луганска. Вместе с местными шахматистами набирается порядка 100 человек. Расписана каждая минута, на сборах – спортивный режим.

На турнире работает девять сильнейших тренеров республики, двое вожатых. Ребята заняты целый день, обширная программа с утра до вечера. Николай Доломатов, руководитель шахматного клуба

Случается дождливая погода, но в арсенале у вожатых и тренеров есть план «Б» – настольные игры и викторины.

Однако главное богатство этих сборов не в учебниках, а в общении. За считанные дни ребята не только сдружились, но и начали осваивать местный колорит.

Я познакомилась с ребятами из разных городов, тут очень весело, у нас разные мероприятия. Диана Мытник

За пару дней ребята уже преодолели языковой барьер.

Я выучил одно слово – «хаумыхыгыз». У нас проходят соревнования, эстафеты шахматные, детская площадка крутая, я тут в бильярд играю. Демид Третяк

Случились и бытовые приключения, без которых не обходится ни один лагерь.

Мне не понравилось одно, что в ванной паук завёлся. Хорошо, что его убили. Таисия Расходчикова

К счастью, это едва ли не единственная проблема. В остальном – лагерь напоминает большую дружную семью. Причём гости из Луганской Народной Республики уже знают уровень сборов и организации отдыха, поэтому проходят отбор, чтобы приехать в Башкортостан.

Лагерь – домашний. Здесь так дети сблизились, в гости друг к другу ходят, соревнования, с огромным удовольствием принимают участие во всех этих играх. Галина Варламова, тренер детско-юношеской спортивной школы г. Антрацита