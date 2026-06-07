В Башкирии за сутки в лесах заблудились два человека

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что в лесах республики продолжают теряться люди.

В Нуримановском районе в лесу заблудился мужчина. В Гафурийском районе другой мужчина утром уехал на квадроцикле и пропал в лесу. К счастью, оба были найдены в короткое время живыми и здоровыми.