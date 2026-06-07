В трёх городах Башкирии ввели режим «чёрного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь действует режим «чёрного неба». Об этом сообщили в Башгидромете.
Особый режим введён 7 июня до 20:00. «Чёрное небо» объясняется тем, что из-за особенностей погоды в приземном слое атмосферы хуже рассеиваются вредные примеси. Выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы могут накапливаться в воздухе. Это приводит к ухудшению его качества.
Во время режима «чёрного неба» предприятиям рекомендуется сократить объёмы выбросов, а жителям советуют по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым.