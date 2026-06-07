В трёх городах Башкирии ввели режим «чёрного неба»

Особый режим введён 7 июня до 20:00. «Чёрное небо» объясняется тем, что из-за особенностей погоды в приземном слое атмосферы хуже рассеиваются вредные примеси. Выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы могут накапливаться в воздухе. Это приводит к ухудшению его качества.