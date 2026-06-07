В Уфе спасли собаку с пулей в челюсти

В Уфе спасли тяжело раненую собаку. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

В Челябинской области на территории кемпинга пострадавшее животное обнаружил дальнобойщик. Несмотря на видимое ранение, собака проявляла дружелюбие. В Башкирии мужчина обратился в приют «Найди меня». Специалисты смогли отловить собаку, а благодаря наркозу животное транспортировали в Уфу.

Выяснилось, что причиной травмы стала пуля, которую выпустили вплотную под глаз собаки. Ранение привело к длительному периоду с раздробленной челюстью и прогрессирующим гниением.