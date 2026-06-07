В Башкирии произошло 2900 пожаров

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились безрадостной статистикой. С начала года в регионе произошло уже более 2900 пожаров. В огне погибли 102 человека.
Спасатели напоминают:
— никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с огнем, кострами или мангалами;
— разводите костры и мангалы на безопасном расстоянии от строений и деревьев. Всегда держите рядом воду или огнетушитель и убедитесь, что угли полностью потушены перед уходом;
— используйте только предназначенные для этого средства для розжига. Категорически запрещено использовать бензин;
— не подвергайте электроприборы и зарядные устройства воздействию прямых солнечных лучей и не накрывайте их. Отключайте электроприборы от сети, когда уходите из дома;
— установка пожарного извещателя значительно повышает шансы на своевременное обнаружение возгорания и предупреждение о нем громким звуковым сигналом.