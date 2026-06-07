Ключевым событием недели, безусловно, стал 29-й Петербургский международный экономический форум. В этом году он собрал более 24 тысяч участников из 142 стран. И Башкортостан, как и всегда, был в центре внимания. Презентацию региона, в которой сделали ставку на живое общение технологий и традиций, назвали одной из лучших. Ну а саму республику как лидера инвестиционного рейтинга поздравил Президент Владимир Путин. На полях форума прошли десятки встреч и переговоров с губернаторами других регионов, топ-менеджерами крупных корпораций и не только. Потенциал Башкортостана оценивали зарубежные гости, ну а сами представители башкирской делегации, в том числе и Радий Хабиров, активно делились опытом на дискуссионных площадках. Чем запомнился нынешний форум и какие соглашения были заключены?
Северная столица в эти дни жила в ритме международной экономики. И Башкортостан был частью этого сердцебиения. Десятки встреч и договоренностей на миллиарды рублей. Ключевые – при участии Радия Хабирова. Столь высокая деловая активность республики – из года в год, причем далеко за рамками форума. Только в 2025-м общий объём инвестиций в экономику Башкортостана увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет, рост инвестпотока в регион на 76%. За эффективную работу Башкортостан поздравил и Президент страны.
Третий год подряд Башкортостан в тройке лидеров. Но теперь главное достижение даже не место, а то, что регион стал лучшим по направлению «Защита бизнеса».
По словам Владимира Путина, устойчивое развитие страны зависит не только от крупных центров, но и от регионов и их способности создавать рабочие места, развивать производства и привлекать инвестиции. Этим Башкортостан занимался весьма активно.
Стенд республики – как огромная переговорная, которая год от года удивляет своим креативом. То интерактивная юрта, то кабина вертолета, а теперь – «Дерево шежере», управляемое искусственным интеллектом. Республика показала, как строить мосты от традиций к инновациям.
В копилке региона – договоренности с гигантами промышленности: компания «Полиметалл» инвестирует почти 12 миллиардов рублей в разработку Новопетровского месторождения в Хайбуллинском районе, создав сотни рабочих мест. Развитие сотрудничества обсудили и с президентом предприятия «Технониколь». В Башкортостане уже действуют несколько производственных площадок, одна из которых открылась в феврале этого года. Новые соглашения и с компанией «Напитки Вместе», уфимский филиал которой буквально месяц назад установил своеобразный рекорд.
На 10 млрд рублей будут развивать инвестпроект по линии Росагролизинга. Республика стала пилотным регионом, где начала работу машинно-технологическая компания. Она будет предоставлять сельскохозяйственные услуги под ключ. Не имея собственной техники, можно заказать посев, обработку и уборку полевых культур.
На ПМЭФ активно укреплялись межрегиональные связи. Соглашения о сотрудничестве подписали с губернаторами Вологодской, Омской и Херсонской областей, а также с соседями – Удмуртской республикой.
Красоту и туристический потенциал Башкортостана отметил руководитель Автодора. Госкомпания строила в регионе федеральную трассу М-12. На встрече они представили планы по восстановлению в республике дорог, повреждённых во время прокладки автобана.
На высоких скоростях развиваются и отношения с зарубежными партнерами, которые не скрывали: башкирский стенд был в числе первых запланированных к посещению. В частности, здесь побывали Президент Абхазии Бадра Гунба, представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Китая, Индии и Танзании. Было много медийных лиц.
А вот конкретику по цифрам и контрактам подведут чуть позже. Сейчас идёт подсчёт суммарного объема договоренностей. Впрочем, в правительстве уже намекнули, что не намерены снижать планку прошлого года. В этом, к слову, было заключено много незапланированных соглашений. Так что общая стоимость может перевалить за 100 млрд рублей.