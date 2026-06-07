ПМЭФ-2026: итоги для Башкортостана

Ключевым событием недели, безусловно, стал 29-й Петербургский международный экономический форум. В этом году он собрал более 24 тысяч участников из 142 стран. И Башкортостан, как и всегда, был в центре внимания. Презентацию региона, в которой сделали ставку на живое общение технологий и традиций, назвали одной из лучших. Ну а саму республику как лидера инвестиционного рейтинга поздравил Президент Владимир Путин. На полях форума прошли десятки встреч и переговоров с губернаторами других регионов, топ-менеджерами крупных корпораций и не только. Потенциал Башкортостана оценивали зарубежные гости, ну а сами представители башкирской делегации, в том числе и Радий Хабиров, активно делились опытом на дискуссионных площадках. Чем запомнился нынешний форум и какие соглашения были заключены?

Северная столица в эти дни жила в ритме международной экономики. И Башкортостан был частью этого сердцебиения. Десятки встреч и договоренностей на миллиарды рублей. Ключевые – при участии Радия Хабирова. Столь высокая деловая активность республики – из года в год, причем далеко за рамками форума. Только в 2025-м общий объём инвестиций в экономику Башкортостана увеличился почти на 2% и достиг 852 млрд рублей. Если брать общую динамику за последние семь лет, рост инвестпотока в регион на 76%. За эффективную работу Башкортостан поздравил и Президент страны.

По традиции на полях форума подводятся итоги и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Поздравляю коллег с этими результатами. Владимир Путин

Третий год подряд Башкортостан в тройке лидеров. Но теперь главное достижение даже не место, а то, что регион стал лучшим по направлению «Защита бизнеса».

Мы в Башкортостане однажды задумались: когда-то придёт время, с СВО вернутся наши парни. И они зададут нам вопрос: «Мы воевали, защищали страну, а вы что делали?». А мы, глядя им в глаза, ответим: «Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги». Иными словами, мы делали всё, чтобы им помочь. Помочь нашей стране. А это тесно связано с тем, что мы сегодня обсуждаем. Это экономика, основу которой, конечно, составляет наш бизнес. В этих непростых условиях он, наверное, является главной опорой фронта. И поэтому мы у себя в Башкортостане договорились, что именно в это время, именно сейчас все до единого, все жители республики живут и работают с одной целью – всё для победы! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам Владимира Путина, устойчивое развитие страны зависит не только от крупных центров, но и от регионов и их способности создавать рабочие места, развивать производства и привлекать инвестиции. Этим Башкортостан занимался весьма активно.

Стенд республики – как огромная переговорная, которая год от года удивляет своим креативом. То интерактивная юрта, то кабина вертолета, а теперь – «Дерево шежере», управляемое искусственным интеллектом. Республика показала, как строить мосты от традиций к инновациям.

В копилке региона – договоренности с гигантами промышленности: компания «Полиметалл» инвестирует почти 12 миллиардов рублей в разработку Новопетровского месторождения в Хайбуллинском районе, создав сотни рабочих мест. Развитие сотрудничества обсудили и с президентом предприятия «Технониколь». В Башкортостане уже действуют несколько производственных площадок, одна из которых открылась в феврале этого года. Новые соглашения и с компанией «Напитки Вместе», уфимский филиал которой буквально месяц назад установил своеобразный рекорд.

На 10 млрд рублей будут развивать инвестпроект по линии Росагролизинга. Республика стала пилотным регионом, где начала работу машинно-технологическая компания. Она будет предоставлять сельскохозяйственные услуги под ключ. Не имея собственной техники, можно заказать посев, обработку и уборку полевых культур.

На ПМЭФ активно укреплялись межрегиональные связи. Соглашения о сотрудничестве подписали с губернаторами Вологодской, Омской и Херсонской областей, а также с соседями – Удмуртской республикой.

Красоту и туристический потенциал Башкортостана отметил руководитель Автодора. Госкомпания строила в регионе федеральную трассу М-12. На встрече они представили планы по восстановлению в республике дорог, повреждённых во время прокладки автобана.

В прошлом году мы сдали 140-километровый участок дороги Дюртюли – Ачит с красивейшим мостом через реку Белую. Это можно было сделать в такие короткие сроки только в том случае, когда руководитель региона лично в этом заинтересован и помогает делом. Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги»

На высоких скоростях развиваются и отношения с зарубежными партнерами, которые не скрывали: башкирский стенд был в числе первых запланированных к посещению. В частности, здесь побывали Президент Абхазии Бадра Гунба, представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Китая, Индии и Танзании. Было много медийных лиц.

Думаю, мы неплохо представили здесь Башкортостан. Одна из ключевых задач участия в форуме – это презентация возможностей региона, предложений, инвестпроектов. Такую задачу мы, на мой взгляд, выполнили. Во время подготовки мы наметили достаточно обширный перечень переговоров, потому что здесь очень удобно встречаться с крупными компаниями, руководителями регионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан