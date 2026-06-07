Три года подряд Башкортостан удерживает третье место Национального рейтинга состояния инвестклимата, что, по мнению экспертов, признак настоящего мастерства. Ведь и другие регионы не стоят на месте. В условиях жесткой конкуренции и тяжелых экономико-политических условий сохранение позиций – это тоже прогресс.

Ну и для сравнения небольшой временной срез: 8 лет назад Башкортостан был на 23-м месте рейтинга. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно поднимался вверх. Уже в 2021 году республика – в пятерке, затем четвертое место, и вот уже третья позиция.