В Башкирии филиал госфонда «Защитники Отечества» отметил трехлетие

Своих не бросаем. Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил трехлетие с момента открытия региональных филиалов. За это время в Башкортостане была выстроена принципиально новая система поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Благодаря неравнодушию социальных координаторов и сотрудников фонда тысячи людей нашли опору, необходимую поддержку и вернулись к активной жизни.

От медицинской реабилитации до трудоустройства и вовлечения в патриотическое воспитание молодежи. Башкирский филиал госфонда «Защитники Отечества» стал для участников и ветеранов СВО незаменимым помощником. Местом, где их не только выслушают, но и окажут всю необходимую поддержку. Адаптация бойцов к мирной жизни, особенно тех, кто в результате тяжелых ранений лишился конечностей, – одно из основных направлений работы.

Привлечение к адаптивным видам спорта позволяет ветеранам с инвалидностью поддерживать хорошую физическую форму, общаться друг с другом и сослуживцами из других регионов во время поездок на соревнования. Правовая помощь также остается востребованным направлением работы госфонда. Треть всех обращений касается получения различных выплат, получения мер поддержки, запросов в воинские части и другие инстанции. С марта прошлого года филиал оказывает поддержку членам семей пропавших без вести и погибших участников СВО.

В Башкортостане действует многоуровневая система поддержки участников спецоперации и членов их семей, которая охватывает почти все сферы жизни. Бойцам помогают с трудоустройством, реабилитацией, диспансеризацией. Также среди региональных мер – единовременные выплаты, адресная социальная помощь, субсидии на газификацию дома, ежемесячные доплаты к пенсии и другие. Обо всём подробнее можно узнать в филиалах фонда «Защитники Отечества», которые открыты во всех городах и районах республики.

Бойцы подтверждают: региональные меры поддержки действительно работают. И особенно благодарят за то, что пристальное внимание уделяется родным и близким военнослужащих, пока они сами находятся «за ленточкой». Если дома всё хорошо, то уже ничто не отвлекает от выполнения боевых задач.