В Башкирии итоговая аттестация затронет свыше 70 тысяч выпускников

На неделе в Башкортостане начался самый ответственный период для выпускников: 1 июня для них стартовал марафон экзаменов. 11-классники уже написали ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Свой первый серьезный шаг во взрослую жизнь сделали и школьники, завершившие среднее звено. Всего же в этом году период аттестации затронет свыше 70 тысяч ребят. Дальше их ждет серьезный путь становления как профессионалов.

На плацу 94-го лицея ребята собирались задолго до старта экзаменов. На свежую голову вспоминали даты и настраивались на сдачу. Свои знания на бумаге предстояло изложить будущим врачам, юристам, педагогам и творческим личностям. Экзамены по истории, литературе и химии сдали свыше 5 тысяч выпускников республики.

На входе ребят ждали стандартные процедуры безопасности. Все кабинеты традиционно оборудовали двумя камерами, видео с них в онлайн-режиме транслировалось на веб-портал. В первую очередь это нужно, чтобы обеспечить прозрачность и равные возможности для всех школьников.

Проходят в аудитории ребята по спискам и рассаживаются строго в шахматном порядке. При себе они могут иметь паспорт, бутылку с водой и шоколад. По необходимости – лекарства.

А еще при сдаче профильных предметов школьники могли пользоваться простыми калькуляторами и орфографическими словарями. Поэтому как такового страха у них не было. Как отмечают эксперты, процесс сдачи становится все более технологичным. Задания уже четыре года как не привозят в заранее запечатанных конвертах.

Дальше ребята прошли инструктаж и начали работу. Первые результаты они получат уже в течение двух недель. К слову, в этом году популярными предметами для ЕГЭ по выбору остаются профильная математика и обществознание. Растет интерес к информатике, физике, биологии и химии.

Говоря о поступлении, приемные кампании вузов уже готовы к первым абитуриентам. Среди новшеств – изменения коснулись целевиков: теперь квоты привязывают к конкретным компаниям-заказчикам. То есть работодатели сами говорят, сколько и какие специалисты им нужны. Еще появился «день тишины»: когда выходят приказы о зачислении, абитуриенты уже не могут передумать и отозвать документы. А вот тем, кто после колледжа хочет сменить сферу, в этом году пришлось заново сдавать экзамены.

Найти свою фамилию среди сотен в списке – то еще испытание. Параллельно со сдачей ЕГЭ и девятиклассники сделали первые серьезные шаги на пути к получению заветного аттестата. Первым стал экзамен по математике.

В этом году ОГЭ сдают свыше 54 тысяч ребят республики. Среди них и те, кому остается лишь подтвердить свои красные аттестаты высокими баллами.

Большие возможности ждут и тех, кто уже сейчас начнет обучаться и строить свою карьеру. И условия в колледжах никак не хуже, чем в вузах. Башкортостан – лидер в стране по числу образовательных кластеров среднего профессионального образования. И в следующем году по федеральному проекту «Профессионалитет» откроются еще восемь по всей республике. На их создание республика получит почти 700 миллионов рублей из госказны и внесет 400 из своего бюджета. Так, например, в Уфимском колледже технологии и дизайна уже два года в новых условиях готовят специалистов в области креативных индустрий. Появились несколько зон для студентов – от будущих пиарщиков до дизайнеров.