Башкирия заняла второе место по развитию транспортной инфраструктуры

Башкортостан занял второе место среди регионов России в рейтинге развития транспортной инфраструктуры. Эксперты отметили федеральные трассы, городской электротранспорт, а также пассажирские ж/д и авиаперевозки. К слову, уфимская воздушная гавань вошла в десятку крупнейших в стране.

Раннее, но доброе – таким зачастую бывает утро аэропорту, когда в предвкушении долгожданно отдыха стоишь в очереди на регистрацию. Именно такое начало дня выдалось у Надежды Турулиной. Правда, на юг она летит домой, а вот отпуск провела в Башкортостане, на малой родине. Раньше, говорит женщина, дорога сюда и обратно отнимала много сил и времени. Теперь проблема решилась – из Уфы в Геленджик запустили прямой авиарейс. Теперь путь по воздуху от Уфы до Геленджика займет всего 3 часа 45 минут.

Стоит отметить, что за последние годы авиасообщение из Уфы значительно расширилось как по внутренним, так и по международным направлениям. В этом году из столицы Башкортостана можно также улететь в Сухум, Актау, Бохтар и Владикавказ. Планируется также восстановить регулярное авиасообщение с Минском.

Не отстает республика и по объему пассажирских ж/д перевозок. На Куйбышевской железной дороге Башкортостан – абсолютный лидер. Основные направления сегодня обслуживают «Ласточки» и «Финисты». Более 15 новых поездов в регионе появились с 2021 года, сформировав, таким образом, транспортный каркас. А именно – западный, южный и восточный экспрессы. С мая этого года начал курсировать поезд Уфа – Самара. За столь короткий период прокатились на нем уже более пяти с половиной тысяч человек.

С появлением скоростной «Ласточки» время в пути сократилось до шести с половиной часов. А благодаря просторному салону, бесшумному климат-контролю, панорамным окнам и плавному ходу дорога стала не только быстрой, но и по-настоящему комфортной. Причем не только для пассажиров, но и для машинистов.

Кроме Самары, на новом поезде также можно добраться до Челябинска, Оренбурга и Белорецка. А транспортная доступность, как отмечают эксперты, напрямую влияет на туристический поток в регионе.

Активно обновляется и автопарк. Так, за последние пять лет «Башавтотранc» приобрел более полутора тысяч автобусов малого, среднего и большого класса. 85 из них были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К слову, в этом году в нормативное состояние приведут свыше 570 километров дорожного полотна и более 20 мостов. Работы будут проводиться в Мишкинском, Бураевском, Янаульском, Балтачевском, Татышлинском и Дюртюлинском районах.

А вот в Ишимбайском районе совсем недавно завершился ремонт участка трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск протяженностью 8 километров. Новостью глава республики поделился со своими подписчиками в соцсетях. Ранее Радий Хабиров и сам неоднократно ездил по этой дороге.