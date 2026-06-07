«Уфимский Арбат» и обновленные парки: в Уфе продолжается благоустройство пространств

Пусть не полностью закрытый для движения автомобилей, но свой, «уфимский Арбат». Оценить новую пешеходную зону, которая создаётся в столице республики, можно будет уже в этом году. На неделе глава республики ознакомился с ходом благоустройства улицы Октябрьской Революции. Кстати, это не единственное общественное пространство в Уфе, которое этим летом приводят в порядок.

От улицы Ленина и до Цюрупы завершили, строители двигаются дальше. Главе республики докладывают о ходе работ по благоустройству Октябрьской Революции. Сейчас основной фронт работ развёрнут на участке от Цурюпы до Новомостовой. Здесь уже обустроили более одного километра бордюров и приступили к укладке гранитной брусчатки.

Две полосы для движения автомобилей и пешеходная зона шириной до 4,5 м. Помимо этого, будут организованы парковочные места и велодорожка. Ранее на этом участке был проделан большой объем работ по замене инженерных коммуникаций. По проекту предусмотрено доведение сетей водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения до земельных участков существующих зданий.

Благоустроить улицу – это один вопрос. Другой, более серьёзный – реставрация объектов культурного наследия. Их немало, и состояние оставляет желать лучшего. Здесь потребуется помощь инвесторов, подчеркнул в общении с журналистами глава республики.

Более 70 объектов культурного наследия. Улица Октябрьской Революции по праву является самой старинной в Уфе. Здесь расположен и Дом Демидовых 1770 года постройки – самое старое жилое здание из камня в городе.

Проект реализуют в несколько этапов. Само благоустройство улицы планируют завершить в 2027-м. Таким образом у Уфы появится свой Арбат – полупешеходная прогулочная зона. В будущем по задумке с музеями, кафе, магазинами сувениров и творческими пространствами. А вот реконструкцию парка имени Ленина должны закончить уже в этом году. На территории будет несколько детских и спортивных площадок. Также построят два кафе. О том, как продвигаются работы, на неделе в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Тем временем в Уфе продолжается благоустройство ещё одного общественного пространства. В Октябрьском районе обновляют сквер имени Рихарда Зорге. На его территории обустроят спортивную зону, игровую площадку для детей. Но и самое ценное в историческом плане – там появится двухметровая стела в честь советского разведчика Рихарда Зорге.

Объект входит в перечень 144 общественных пространств, которые выбрали жители республики во всероссийском голосовании, чтобы обновить в текущем году. Всё в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».