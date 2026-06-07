В Башкирии чествовали лучших соцработников

8 июня в России – День социального работника. Профессия, где невозможно работать без сердца. Эти люди – тихие ангелы. Они первыми принимают на себя волны людских проблем: покупают лекарства, приносят квитанции и просто дарят тепло, которое так нужно пожилым. О тех, кто выбрал девизом «помогать по зову души», наш репортаж.

В свои 85 и 79 супруги Тимергазины уже не могут сбегать в магазин за батоном или дойти до управляющей компании. Но их глаза не выдают страха одиночества. Потому что в дверь стучится не просто человек из соцзащиты, а уверенность в завтрашнем дне.

Рамиля Харрасова предана этой работе 22 года. Сначала пришла помогать – сейчас живёт этим. Вместе с мужем Фанисом они трудятся в центре «Доброе сердце». Дважды в неделю – маршрут, который не нанесёшь на карту, его можно только прочувствовать. Работа в паре с мужем позволяет охватить больше подопечных. Пока Фанис помогает по хозяйству, Рамиля решает другие задачи. Соцработники сегодня – это универсальные солдаты: они и записать к врачу помогут, и в поликлинику проводят.

Но помощь – это не только тяжёлые сумки и ходунки. Оксана Борисенко уже 10 лет трудится в центре занятости в Альшеевском районе. Здесь другая беда: когда нет работы, теряют не только деньги, теряют веру в себя.

В Башкортостане более 10 тысяч сотрудников социальных служб ежедневно делают невидимую, но жизненно важную работу. Накануне лучших из них чествовали в Колонном зале Уфы. Благодарственные письма от имени главы республики вручили тем, кто привык оставаться в тени. Но в этот день они вышли в центр зала, потому что их «скорая помощь» для человеческого достоинства действительно заслуживает громких аплодисментов.