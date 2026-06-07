120 атлетов представят Башкирию на Спартакиаде народов России

Башкирские спортсмены готовятся к главным российским стартам. Республика ждёт Спартакиаду народов России в августе-сентябре этого года. В масштабном форуме примут участие около 1500 человек. Регион представят 120 атлетов в разных видах спорта. Мероприятие станет отборочным этапом для формирования сборной России к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Поймать волну и удержать равновесие. Над этим компонентом работают спортсмены на тренировке. Гребцы проводят на воде по два часа утром и вечером, в любую погоду. Температура позволяет – канал пополняется из Теплого озера. Это делает комплекс гребного слалома в Уфе уникальным объектом. Многие из ребят равняются на еще одну воспитанницу башкирской спортшколы по гребному слалому – призёра чемпионата мира Алсу Миназову.

В августе и сентябре республика в числе семи регионов страны примет у себя Спартакиаду народов России. В Уфе пройдут состязания по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону. Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании отметил значимость этих соревнований для региона и страны.

Не думают об отдыхе и летнем отпуске воспитанники спортшколы олимпийского резерва республики по велоспорту. На занятии в Уфе только часть команды. Остальные – на сборах, а кто-то еще выступает на всероссийских соревнованиях. Соревнования спартакиады по велоспорту стартуют 1 августа. Индивидуальная гонка по шоссе пройдет на трассе Восточного выезда. Групповая гонка на 170 километров у мужчин и 110 у женщин состоится в Чишминском районе.

Звук клинков в тренировочном зале почти не затихает. Занятия в центре фехтования проходят ежедневно: рапиристы сменяют шпажистов и наоборот. Этот сезон для них стал успешным. Ростислав Хамдамов – член сборной республики. В этом году он победил на первенстве России и стал серебряным призёром юниорского этапа кубка мира.