Татышлинский район отправил в зону СВО 48-й гумконвой

Татышлинский район отправил на фронт 48-й по счету гуманитарный конвой. В состав груза вошли автомобиль «Нива», мобильная баня, инверторные генераторы, маскировочные сети, стройматериалы, а также гумпомощь от «Женской гвардии» и штаба имени Минигали Шаймуратова «СВОи волонтеры».

Местные жители собрали и отправили домашние заготовки и личные посылки для военнослужащих первого башкирского батальона имени Шаймуратова. Впервые в зону специальной военной операции отправился и глава администрации района Денис Султанов.