В селе Акъяр заработала экостанция

С заботой о природе. В селе Акъяр на базе Дома детского творчества заработала экологическая станция. Здесь ребята получат все необходимые знания и навыки бережного отношения к окружающей среде.

В селе Акъяр это уже не первое подобное учреждение: в прошлом году экологический лагерь для детей был организован на базе школы №2. Также здесь работает кружок «Юный эколог». А вот в селе Целинное действует кружок «Юные пчеловоды», и среди подрастающего поколения он весьма популярен.