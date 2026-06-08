В Башкирии сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей

Сегодня утром, 8 июня, сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки водителей на 103-м км автодороги Уфа – Янаул и на 6-м км автодороги Р-240.

Цель проверок – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению водителей в состоянии опьянения, лиц, управляющих транспортом без прав или после лишения, а также нарушениям правил перевозки детей.