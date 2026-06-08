В Уфе девочку сбили возле пешеходного перехода

По данным ГАИ, напротив дома №6 в СНТ «Полет» 39-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» ехал по улице Строителей в направлении автодороги Уфа – Оренбург. В пути он допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода, но в неустановленном месте.