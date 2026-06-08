Две яркие планеты сблизятся в небе над Башкирией

Вечером 9 июня на небе можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – сближение Венеры и Юпитера в созвездии Близнецов.

В последние недели планеты постепенно сближались. Сразу после заката они будут видны невысоко над горизонтом на северо-западе – в той стороне, где зашло Солнце. Увидеть Венеру и Юпитер можно будет невооруженным глазом.

Для наблюдения специалисты советуют выбрать место с открытым видом на закат, чтобы горизонт не закрывали дома или деревья.

Юпитер скроется за горизонтом в 00:15, Венера – примерно через 15 минут. В последующие вечера планеты начнут расходиться: Юпитер будет смещаться все ниже и правее Венеры.