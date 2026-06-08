В Башкирии у пары из Татарстана нашли наркотики и саженцы конопли

В Туймазинском районе полицейские пресекли деятельность группы наркосбытчиков, организованной семейной парой из Татарстана.

По данным МВД по РБ, в деревне Нуркеево сотрудники полиции остановили «Ладу Гранту». В ходе досмотра у 30-летнего мужчины и его 29-летней спутницы обнаружили 9 свертков с веществом темного цвета массой более 20 гр. Позже в салоне машины нашли еще один пакет с неизвестным веществом массой более 100 гр.

Во время дальнейших мероприятий оперативники обнаружили в Туймазинском районе более пяти тайников-закладок. Также по месту жительства задержанных изъяли более 200 гр упакованного вещества, саженцы конопли, электронные весы, телефоны, банковские карты и предметы для выращивания и фасовки.

Экспертиза показала, что в изъятых свертках находилась конопля. Всего из незаконного оборота изъяли более 370 гр наркотического средства.

По предварительным данным, задержанные изготавливали наркотики для дальнейшего сбыта. Возбуждены уголовные дела. На время расследования фигурантов заключили под стражу.