В Башкирии стартовали проверки грузового транспорта

По данным ГАИ, за пять месяцев 2026 года в республике произошло 87 ДТП с участием грузового транспорта. В них погибли 28 человек, еще 92 получили травмы.

Во время рейдов инспекторы будут обращать особое внимание на водителей большегрузов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, без прав или после лишения. Также проверят техническое состояние автомобилей, наличие диагностических карт и тахографов, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.