Рабочая неделя в Башкирии будет короче из-за праздника

Новая рабочая неделя в Башкирии будет короткой из-за празднования Дня России. В этом году 12 июня выпадает на пятницу. Поэтому жителей республики, которые работают по пятидневной неделе, ждут три выходных подряд – 12, 13 и 14 июня. Для тех, кто работает шесть дней в неделю, выходными станут 12 и 14 июня.

Кроме того, продолжительность рабочего дня в четверг, 11 июня, сократится на один час.