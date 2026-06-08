В Башкирии в красивую дату поженились 395 пар

В Башкирии 6 июня 2026 года зарегистрировали брак 395 пар. Об этом сообщили в Госкомюстиции региона.

В Уфе в этот день официально оформили отношения 102 пары. Больше всего регистраций прошло в Кировском районе – 18. В Октябрьском и Советском районах зарегистрировали по 17 пар, в Орджоникидзевском – 15.

Среди городов республики лидером стал Нефтекамск – 28 браков. В Белорецке и Белорецком районе оформили 17 браков, в Бирске и Бирском районе – 14.