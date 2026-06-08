В Башкирии семья попала в больницу из-за отравления газом

В субботу, 6 июня, в городскую больницу Октябрьского доставили семью с отравлением бытовым газом. Пострадали супруги и их 13-летний ребенок.

Как сообщил министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, происшествие случилось дома. Возможной причиной стала неисправность газовой колонки.

Ребенка госпитализировали в реанимацию, родителей – в токсикологическое отделение. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.