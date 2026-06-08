В Уфе может появиться арт-объект, посвященный героям Родины

В уфимском парке «Волна» может появиться новый арт-объект, посвященный героям Родины. Территорию для благоустройства жители города выбирают на Всероссийском онлайн-голосовании. Оно продолжается с 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Он с малых лет хотел стать военным и, даже обещая что-то, говорил не «честное слово», а «честное офицерское», рассказывает мама Арсения Воробьева Наталья Дёмина. После окончания речного училища молодой человек отправился на службу по контракту. В этот же период началась СВО. 26 февраля 2022-го Арсений погиб от взрыва гранаты. Но память о нем жива.

Речь идет об арт-объекте в уфимском парке «Волна». Правда, появится он или нет, пока говорить рано. Территорию для благоустройства местные жители выбирают в рамках Всероссийского онлайн-голосования. В нем уже принял участие «Отец защитника Отечества» Юрий Чернавин. Проголосовать могут и наши зрители, для этого необходимо перейти по QR-коду на картинке ниже.

Ветеран спецоперации Даниил Зайнапов в парке «Волна» часто бывает с семьей. Мужчина признаётся: на передовой он потерял немало боевых товарищей. И новый арт-объект – это очередная возможность сказать спасибо каждому, кто погиб за Родину, а также символ памяти и гордости для подрастающего поколения. Сейчас в одной из местных школ Даниил занимается с детьми военно-патриотической подготовкой.