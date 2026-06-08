Врачи Башкирии удалили пациенту гигантскую опухоль сердца

В Башкирии врачи провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли сердца. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Пациент поступил в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с длительной высокой температурой. После обследования инфекционные заболевания исключили, однако причина состояния оставалась неясной. Для уточнения диагноза был созван консилиум с участием кардиохирурга Республиканского кардиоцентра.

Во время УЗИ сердца у пациента обнаружили опухоль размером 8 × 12 см в правом предсердии. Она перекрывала трехстворчатый клапан. Пациента экстренно перевели в кардиоцентр.

Операция оказалась крайне сложной. Врачам удалось полностью удалить опухоль, выполнить пластику межпредсердной перегородки и заменить разрушенный клапан на биологический протез.

После операции состояние пациента стабильное. Он чувствует себя удовлетворительно.