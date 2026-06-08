В Москве и 20 районах Башкирии прошли сабантуи

На минувших выходных в 20 районах республики прошли праздники плуга. В Ермекеевском районе отметили сразу два события – сабантуй и открытие новой мечети «Ар-Руух» в селе Тарказы. Еще с основания в селе стояли пять мечетей, которые в советские годы были разрушены.

До 2023 года верующие собирались в бывшем здании администрации сельсовета. Благотворителям и предпринимателям удалось возвести молитвенный дом в рамках регионального проекта «Атайсал», вложив в общей сложности больше 15 миллионов рублей.

На альшеевской земле в рамках сабантуя чествовали передовиков аграрной отрасли, а еще вручили медаль имени Рабиги Кушаевой «Женщина – мать нации» матерям героев, погибших в ходе спецоперации.